Le Parlement européen a voté en faveur du droit des consommateurs à faire réparer leurs smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils sans obligatoirement avoir à s’adresser aux entreprises qui fabriquent les produits.

La résolution a été approuvée par 395 voix pour, 94 contre et 207 abstentions. Comme le souligne Euronews, il ne s’agit pour le moment que de recommandations adressées aux États membres et non d’une véritable obligation.

Outre le droit à la réparation, le Parlement demande à la Commission européenne de « développer et introduire un étiquetage obligatoire, afin de fournir aux consommateurs des informations claires, immédiatement visibles et faciles à comprendre sur la durée de vie estimée et la réparabilité d’un produit au moment de l’achat ».

Les utilisateurs pourraient bientôt avoir le droit de choisir où apporter leurs appareils en réparation, sans risquer de perdre la garantie et avec la certitude que même les centres de service non autorisés auront accès à des composants originaux.

Entre autres dispositions de la proposition, la motion prévoit l’attribution de scores de réparabilité similaires à ceux de iFixit. Il est également recommandé aux entreprises de fournir des instructions détaillées sur la façon de réparer les appareils, ce que peu font.

Apple s’est publiquement opposée à une règle similaire aux États-Unis, arguant que le droit de réparation pourrait menacer la sécurité des consommateurs et celle des appareils.