Apple TV+ a confirmé plus tôt cette année qu’Anne Hathaway jouerait dans « WeCrashed ». Maintenant, l’actrice est sur le plateau de tournage à New York pour tourner la mini-série.

Des images partagées par Mail Online montrent Anne Hathaway et America Ferrera au travail, toutes deux avec un iPhone à la main, alors qu’elles travaillent dans les rues de New York. Jared Leto fait également parti du casting, bien qu’il n’ait été vu dans aucune des images partagées.

Cette mini-série racontera l’histoire de WeWork, une société immobilière commerciale américaine qui fournit des espaces de travail partagés flexibles pour les startups technologiques et des services pour d’autres entreprises. L’entreprise était valorisée à près de 50 milliards de dollars. Par la suite, la société a subi un ralentissement dramatique en raison d’une mauvaise gestion et d’une prétendue auto-négociation de son co-fondateur et ancien PDG Adam Neumann.

La nouvelle mini-série est basée sur le podcast « WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork ». Le scénariste est Lee Eisenberg, tandis que les réalisateurs sont John Requa et Glenn Ficarra qui ont déjà travaillé sur « This is Us » et « Crazy Stupid Love ».

Pour le moment, on ne sait toujours pas quand cette mini-série arrivera sur le service de streaming vidéo TV+.