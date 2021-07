Apple affirme n’avoir enfreint aucune propriété intellectuelle de VoIP-Pal, après la plainte pour violation présumée de brevet déposée ces derniers jours.

La semaine dernière, VoIP-Pal, une entreprise qui exploite des brevets de voix sur IP contre de grandes entreprises technologiques par le biais de poursuites judiciaires, a déposé une nouvelle action en justice contre Apple dans le district ouest du Texas, alléguant qu’iMessage et FaceTime enfreignent la propriété intellectuelle de l’entreprise. La plainte fait partie d’une longue série de procès que VoIP-Pal a intentés contre Apple au cours des cinq dernières années.

Dans son dépôt auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie, Apple fait valoir que ses services ne portent pas atteinte à la propriété intellectuelle de VoIP-Pal. De plus, Apple affirme que bon nombre des brevets de ce Patent Troll seraient invalides et ne feraient qu’une partie d’une stratégie visant à demander une compensation aux grandes entreprises.

En énumérant les tentatives de VoIP-Pal d’utiliser son adresse IP pour demander de l’argent à d’autres entreprises, Apple souligne un procès en 2016 impliquant AT&T et Verizon. À l’époque, VoIP-Pal avait réclamé 7 milliards de dollars pour la contrefaçon de deux brevets VoIP, mais le tribunal a estimé que toutes les accusations étaient infondées. La même chose s’est produite en 2018 contre Amazon et, c’est probablement le cas cette fois aussi, ajoute Apple.

Ces dernières semaines, VoIP-Pal a changé de stratégie et déposé des poursuites similaires contre AT&T, Verizon, Amazon, Facebook/WhatsApp, Google et T-Mobile non plus devant le tribunal californien, mais au Texas, où les juges sont en moyenne plus enclins à écouter les titulaires de brevets.