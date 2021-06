Apple a publié une nouvelle version de la deuxième bêta d’iOS 15 et d’iPadOS 15, une semaine après la première version.

Les développeurs inscrits au programme pour développeurs peuvent télécharger le profil pour les versions bêta d’iOS et d’iPadOS à partir du centre de développement Apple et, une fois installés, les mises à jour seront disponibles via OTA. Maintenant, Apple a publié une nouvelle version (19A5281h) pour la deuxième version bêta d’iOS 15 et d’iPadOS 15, mais la raison de cette décision n’est pas claire. La première version bêta 2 portait le build 19A5281h.

En plus de corriger certains bugs comme ceux liés à la fonction iCloud Private Relay, et quelques petites innovations comme l’icône Maps repensée, iOS 15 beta 2 ajoute des tenues aux Memojis. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner de nouveaux looks pour leur Memoji, y compris la possibilité de définir une tenue personnalisée.

Pour information, Apple a également publié la bêta publique d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15. Si vous voulez l’installer, rendez-vous sur beta.apple.com.