Déployée hier soir, la bêta 2 d’iOS 15 apporte quelques changements intéressants sur l’iPhone, ainsi que des améliorations et corrections de bugs.

Tout d’abord, il est important de souligner que c’est le jour et la nuit entre la première et seconde bêta en termes de fluidité du système. La bêta 2 apporte un réel changement sur ce point rendant l’expérience utilisateur nettement plus agréable. Les latences que l’on pouvaient ressentir un peu partout (lancement d’apps, exécution de l’appareil Photo etc…), ont en grande partie disparu.

Autrement, on note l’arrivée de la fonction « SharePlay » laquelle permet de partager son écran avec l’autre utilisateur lors d’un appel FaceTime. Cela fonctionne aussi bien pour les applications que la musique ou encore pour des vidéos.

Une autre nouveauté concerne l’icône de l’application Plans, le GPS d’Apple. Cette dernière profite d’un petit remaniement de manière à ce qu’elle soit moins chargée.

Apple a également apporté davantage de personnalisation aux Mémojis avec de nouveaux habits, ainsi que de nouveaux autocollants.

Au lancement de l’app Météo, vous remarquerez une nouvelle note contextuelle où Apple détaille les nouveautés de Plans Météo, Notifications et du nouveau design.

Il en va de même pour l’app Notes. Apple apporte quelques détails sur les nouveautés suivantes : Organiser avec des tags, les mentions dans les notes partagées et la vue de l’activité.

Cette seconde bêta d’iOS 15 marque également le retour du bouton pour recharger la page Safari directement dans la barre d’URL, dès lors qu’une souris ou un trackpad est connecté.

New in iPadOS 15 beta 2:

The reload button now appears in the Safari address bar if you hover over it. The Reader icon is also back in the address bar, flashing when an article loads. pic.twitter.com/cyjEjfS1xZ

— Federico Viticci (@viticci) June 24, 2021