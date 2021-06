L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a ajouté de nouveaux détails sur les dates de lancement possibles de l’iPhone 13.

Design et nouveautés de l’iPhone 13 !

Selon ses prédictions, l’iPhone 13 aura un design similaire aux modèles actuels mais avec une encoche plus petite, une option de 1 To (bien que réfutée par d’autres sources), une caméra LiDAR sur tous les modèles et de nouveaux processeurs. Ives a également ajouté que les modèles Pro devraient comporter un nouvel écran dont le taux de rafraîchissement pourrait culminer à 120 Hz. Dans ce dernier cas, Apple aurait en effet tout intérêt à le proposer dans la mesure où d’autres fabricants de smartphones y sont déjà passés. Cette option permet d’avoir un rendu d’image plus fluide, ce qui peut s’avérer très agréable en jeu tout comme lors de session vidéo.

Date de sortie de l’iPhone 13 ?

Quant aux dates de lancement, l’analyste précise que l’iPhone 13 pourrait être présenté le 14 septembre et lancé dix jours plus tard, le vendredi 24 septembre. Ces prédictions confirment le fait qu’Apple ne devrait pas avoir de problèmes avec la production ou l’approvisionnement des puces, afin de pouvoir lancer les nouveaux iPhone à temps.

Ives estime que le total des commandes d’iPhone se situera entre 130 millions et 150 millions pour le second semestre, les commandes de nouveaux modèles dépassant celles de l’iPhone 12 grâce à un nouveau cycle de mise à jour majeur.