La gamme iPhone 13, attendue en septembre prochain, pourrait elle aussi se passer du stockage de 1To, selon TrendForce.

Le cabinet croit en effet savoir qu’Apple n’aura pas prévu d’augmenter le stockage de ses iPhone, limité à 512Go, peut-être pour attirer les utilisateurs sur iCloud+. Pour l’heure, il est encore trop pour tirer une telle conclusion. Dans tous les cas, si le stockage de 1To ne fait pas son apparition cette année, nombreux sont ceux qui vont se sentir frustrés d’avoir à exporter leurs créations à plus régulièrement, surtout quand il est question de vidéo en très haute résolution.

Clap de fin pour l’iPhone 12 mini ?

TrendForce a également parlé de la production de l’iPhone 12 mini laquelle aurait déjà été stoppée, en raison de ventes en deçà des attentes d’Apple. Et d’après ce que l’on sait à ce jour, il semblerait que le géant californien n’est pas prévu de sortir un iPhone 13 mini. Visiblement, le modèle mini ne répond pas aux désirs des utilisateurs qui ont clairement un penchant plus prononcé sur les grands écrans de l’iPhone 12/Pro et 12 Pro Max. Ces dernières offrent également une meilleure autonomie que le 12 mini dont la batterie est plus petite.