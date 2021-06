Alors que le gouvernement allemand a lancé une enquête antitrust contre Apple, le parlement russe a récemment signé une loi contre les géants de la technologie américains.

L’office fédéral allemand de la concurrence, le Bundeskartellamt, a engagé aujourd’hui une procédure contre Apple pour comportement anticoncurrentiel concernant l’App Store, les produits et autres services de l’entreprise. Le processus devra déterminer si le géant de Cupertino est d’une importance critique sur tous les marchés et si, grâce à son écosystème, il détient suffisamment de pouvoir pour compliquer la vie des entreprises concurrentes.

Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt, a fait la déclaration suivante :

« Nous allons maintenant examiner si avec son système d’exploitation propriétaire iOS, Apple a créé un écosystème numérique autour de son iPhone qui s’étend sur plusieurs marchés. Apple fabrique des tablettes, des ordinateurs et des appareils portables et fournit un certain nombre de services liés aux appareils. En plus de fabriquer divers produits matériels, l’entreprise technologique propose également l’‌App Store‌, iCloud, AppleCare, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ et d’autres services dans le cadre de ses activités.

En plus d’évaluer la position de l’entreprise dans ces domaines, nous examinerons, entre autres aspects, sa large intégration à plusieurs niveaux de marché, l’étendue de ses ressources technologiques et financières et son accès aux données. L’un des principaux objectifs de l’enquête sera le fonctionnement de l’App Store, car il permet à Apple d’influencer les activités de tiers de plusieurs manières. »

Le communiqué de presse n’offre pas de détails sur les conséquences possibles de cette enquête ; cependant, le bureau dit qu’il pourra interdire certaines pratiques anticoncurrentielles si l’entreprise est reconnue coupable. Le Bundeskartellamt affirme également avoir reçu « diverses plaintes relatives à des pratiques potentiellement anticoncurrentielles », en lien notamment avec le lancement récent du cadre App Tracking Transparency. En avril, neuf associations sectorielles représentant des entreprises telles que Facebook et l’éditeur Axel Springer ont déposé une plainte antitrust auprès de l’office fédéral allemand, affirmant que l’ATT d’Apple porterait gravement atteinte aux éditeurs et à leurs bénéfices, la considérant comme une menace pour leur entreprise.

Selon le communiqué de presse, une autre plainte reçue par le bureau concerne la pré-installation d’applications Apple sur leurs appareils. L’office se réfère directement à l’article 19 de la loi allemande sur la concurrence, qui stipule que « l’abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises est interdit ».

Apple a publié une réponse à ces allégations :

« Apple se targue d’être un moteur d’innovation et de création d’emplois, avec plus de 250 000 emplois soutenus par l’économie des applications iOS en Allemagne. La croissance économique et l’activité de l’App Store ont donné aux développeurs allemands de toutes tailles la même opportunité de partager leur passion et leur créativité avec les utilisateurs du monde entier, créant ainsi un endroit sûr et fiable où les clients peuvent télécharger les applications qu’ils aiment avec les protections de confidentialité qu’ils attendent. L’Allemagne abrite également le plus grand centre d’ingénierie d’Apple en Europe et un nouvel investissement d’un milliard d’euros dans notre centre européen de conception de silicium à Munich. Nous sommes impatients de discuter de notre approche avec le FCO et d’avoir un dialogue ouvert sur l’une de leurs préoccupations. »

Aujourd’hui également, le parlement russe a adopté une loi qui pourrait bientôt obliger les entreprises technologiques américaines à ouvrir des bureaux dans le pays. Les sites Web des entreprises non conformes seraient signalés comme dangereux sur les moteurs de recherche et pourraient être exclus des résultats et interdits de publicité en Russie.

Les auteurs du projet de loi soutiennent que l’absence d’une telle exigence permet aux sites étrangers de rester formellement en dehors de la juridiction russe. Désormais, seule la dernière approbation – avec la signature du président Poutine – est nécessaire pour le rendre opérationnel.