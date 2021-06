L’autorité antitrust britannique a annoncé une enquête officielle contre Apple et Google pour un éventuel monopole dans l’écosystème des appareils mobiles.

L’enquête portera sur la domination d’iOS et d’Android dans le secteur mobile et le contrôle que les deux sociétés exercent sur l’App Store et le Google Play Store, Safari et Chrome.

En mars, l’Autorité britannique de la concurrence (Autorité de la concurrence et des marchés) avait déjà annoncé une enquête spécifique sur le fait que les conditions de l’App Store nuisaient injustement aux développeurs tiers et favorisaient les applications conçues par Apple.

Maintenant, la CMA affirme que les consommateurs pourraient perdre du terrain dans un large éventail de domaines en raison de ce monopole. Les magasins d’applications ont été décrits comme des passerelles pour une variété de produits, notamment la musique, la télévision et le streaming vidéo, les services de fitness, les achats et les services bancaires. L’impact sur les produits secondaires tels que les haut-parleurs intelligents, les montres intelligentes et la technologie de la maison intelligente fait également partie de l’enquête.

Les enquêteurs chercheront des preuves que l’innovation dans ce secteur est très limitée précisément en raison du comportement et du pouvoir de marché d’Apple et de Google. Les résultats seront publiés dans un an.