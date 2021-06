Selon un nouveau rapport de The ELEC, Samsung Affichage et LG Affichage démarrerait la production des affichages qui seront utilisés sur iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Comme indiqué, l’iPhone 13 Pro utilisera un écran avec la technologie d’affichage LTPO avec une promotion Support 120Hz.

Le rapport explique que LG Display fabriquera les panneaux OLED TFT en silicium polycristallin à basse température (LTPS) qui seront utilisés dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini. En revanche, Samsung Display sera le seul fournisseur de panneaux OLED TFT à oxyde polycristallin à basse température (LTPO), qui prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces derniers seront utilisés sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Quels sont les avantages d’un écran avec un taux de rafraîchissement élevé en utilisation réelle ? Comme on l’a vu sur l’iPad, il aura de grands avantages pour la fluidité des animations sur iOS. En outre, cela contribuera également à améliorer l’expérience de jeu car un affichage à taux de rafraîchissement de 120 Hz se rafraîchit deux fois plus souvent qu’un affichage à 60 Hz.

En incluant également la série iPhone 12 et d’autres modèles plus anciens, Samsung prévoit de fournir jusqu’à 120/130 millions de panneaux OLED à Apple cette année. De son côté, LG pourrait atteindre un maximum de 50 millions d’unités.

Le rapport ajoute également que par rapport à l’année dernière, la production des écrans a commencé environ un mois plus tôt, nous ne devrions donc pas assister au même retard qu’avec la gamme iPhone 12. Nous vous rappelons que l’année dernière Apple a dû retarder la production et le lancement de l’iPhone 12 en raison de la pandémie de COVID-19. Apple essaie d’éviter des problèmes similaires cette année, même s’il existe désormais un problème de pénurie de puces dans le monde.