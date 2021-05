Selon un rapport DigiTimes, l’iPhone 13 surclassera les téléphones Android en termes de demande de moteurs à bobine mobile (VCM) à partir de juillet. Ce composant est généralement utilisé pour la mise au point de l’appareil photo et devrait être présent dans tous les modèles d’iPhone 13.

Les nouveaux iPhone seront tous dotés de ce nouveau type de stabilisation optique sur le capteur, à tel point que les fabricants ont été invités à augmenter la capacité de production de 30 à 40% pour répondre à la forte demande de l’iPhone. Dans la génération actuelle, seul l’iPhone 12 Pro Max adopte la technologie de stabilisation optique sur le capteur. Les trois autres modèles, par contre, adoptent une stabilisation sur l’objectif. Le principal avantage est l’utilisation d’un capteur d’image beaucoup plus léger, ce qui permet d’avoir une stabilisation plus précise.

À quoi s’attendre du prochain iPhone 13 ?

Actuellement, les rumeurs sur le prochain iPhone 13 disent qu’il aura une encoche plus petite et un écran avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour gérer l’appareil, il y aura un processeur A15 Bionic, réalisé avec un processus de production à 5 nm+, qui améliorera encore le système précédent. De plus, les options de stockage devraient aller jusqu’à 1 To, par rapport au maximum actuel de 512 Go. Il se dit également qu’il y aura une batterie plus grande.

Qu’attendez-vous des prochains iPhone 13 ?