Les nouvelles technologies qui seront présentes dans la gamme « iPhone 13 » conduiront à des appareils légèrement plus épais, ainsi qu’à un module photo arrière nettement plus grand.

La ligne « iPhone 13 » devrait être lancée à l’automne prochain avec quelques modifications mineures de la conception globale par rapport à l’iPhone 12, qui a déjà apporté des changements importants à ce niveau. Selon les schémas observés par MacRumors, cependant, le corps sera plus épais de 0,17 mm.

De plus, même le module de la caméra au dos aura une épaisseur plus importante sur toute la gamme « iPhone 13 ». L’iPhone 13 aura une bosse d’une épaisseur de 2,51 mm, contre 1,7 mm de l’iPhone 12. Pour l’iPhone 13 Pro, la protubérance sera encore plus prononcée, atteignant jusqu’à 3,65 mm. À partir de l’image ci-dessus, vous pouvez vous faire une idée des différences.

Une plus grande épaisseur de la bosse est nécessaire pour minimiser la protubérance des nouveaux capteurs qui seront utilisés sur l’iPhone 13. Les nouveaux capteurs seront plus grands que ceux utilisés dans la génération actuelle. Par exemple, ‌iPhone 12‌ et 12 Pro ont une bosse qui mesure environ 28 mm sur 30 mm, tandis que l’‌iPhone 13‌ aura une bosse qui mesurera environ 29 mm sur 29 mm.

En revanche, l’iPhone 13 Pro aura une bosse d’environ 36 mm sur 37 mm, plus grande que celle de la génération précédente et similaire à celles de l’iPhone 12 Pro Max. Cette année les deux modèles « Pro » pourrait probablement avoir le même système photographique. De plus, il apparaît que les capteurs large et ultra-large pourraient être équipés d’une stabilisation optique.

À l’exception de ces changements de conception de l’appareil photo, les nouveaux Phone 13 devraient ressembler beaucoup à la génération actuelle. Bien sûr, il y aura des nouveautés côté matériel, y compris une nouvelle puce A15, une connectivité 5G plus rapide et un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.