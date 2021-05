Les membres de la famille royale auraient été surpris par certains des contenus et des commentaires du prince Harry dans « The Me You Can’t See« , la série documentaire disponible exclusivement sur Apple TV+.

Dans The Me You Can’t See, Oprah Winfrey et le prince Harry mènent des discussions franches sur la santé mentale et le bien-être émotionnel alors qu’ils s’ouvrent au public sur leurs parcours et leurs difficultés en matière de santé mentale. Selon le Daily Mail, la reine a autorisé l’apparition du prince Harry dans la série, mais n’avait aucune idée qu’il accusait lui-même la famille royale d' »abandon total ».

« Les personnes proches de la reine et du prince Charles sont absolument époustouflées par ce qui s’est passé. C’est une question de confiance, et honnêtement, tout cela ne tient qu’à un fil pour le moment. Personne à l’intérieur du palais n’a autre chose que de la sympathie pour le traumatisme et la vie troublée d’Harry, mais il y a de la colère et de l’inconfort à les partager sur une émission de télévision internationale », a déclaré une source proche de Buckingham Palace.

Dans la série, le prince Harry a déclaré que son père l’avait fait souffrir lui et son frère. Il a également accusé la monarchie et les médias britanniques d’avoir tenté de diffamer sa femme, Meghan Markle. Des initiés proches de la famille royale ont déclaré que la façon dont le prince Harry avait initialement présenté les docu-séries trompait clairement la réalité.

Pendant ce temps, The Me You Can’t See a été un grand succès, en particulier au Royaume-Uni, où Apple TV+ a enregistré une augmentation de plus de 40% du nombre de téléspectateurs moyens.