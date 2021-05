Oprah Winfrey et le prince Harry abordent des questions importantes dans cette série documentaire attendue créée exclusivement pour la plate-forme Apple TV+.

La série documentaire aborde la question de la santé mentale de manière franche et simple. À travers des témoignages de gens ordinaires et de célébrités, la série aide le spectateur à mieux comprendre cette réalité et à regarder vers l’avenir avec optimisme.

Dans « The Me You Can’t See« , Oprah Winfrey et le prince Harry mènent des discussions franches sur la santé mentale et le bien-être émotionnel alors qu’ils s’ouvrent au public sur leurs parcours et leurs difficultés en matière de santé mentale. Mettant en vedette des invités de premier plan, ainsi qu’un large éventail de personnes du monde entier vivant quotidiennement avec ces problèmes et abordant leur santé émotionnelle, la série transcende la culture, l’âge, le sexe et le statut socio-économique pour déstigmatiser un sujet très mal compris et donner de l’espoir aux téléspectateurs qui apprennent à ne pas être seuls. Les fabricants se sont associés à 14 experts et organisations accrédités du monde entier pour aider à faire la lumière sur les différentes voies liées à la santé mentale.

« Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer la honte entourant la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté », a déclaré Oprah Winfrey. « Notre série vise à susciter cette conversation mondiale ».

Les quatre épisodes de « The Me You Can’t See » sont déjà disponibles sur Apple TV+.