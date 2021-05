Un filigrane dans les images numériques est constitué d’une marque, généralement plus ou moins transparente, qui identifie le propriétaire du droit d’auteur de cette image ou de cette vidéo. Mais comment supprimer ces filigranes, existe-t-il des outils en ligne ou à télécharger pour pouvoir le faire en toute sécurité et sans se soucier des virus gênants qui nécessiteraient des interventions importantes sur votre ordinateur ? La réponse est oui, et nous allons vous guider à travers cet article pour découvrir tous les outils à votre disposition.

Pourquoi supprimer un filigrane ?

Plusieurs raisons peuvent vous amener à vouloir supprimer le filigrane d’une photo. Par exemple, certains téléphones sont prédéfinis pour appliquer le filigrane sur toutes les photos, et vous ne le remarquez que lorsque vous les regardez dans la galerie. Un autre scénario très fréquent est le fait qu’un utilisateur a perdu la photo originale et se retrouve uniquement avec la version comportant le filigrane. Il est beaucoup plus facile que vous ne le pensez de tomber sur des photos filigranées. Il est évidemment illégal de supprimer le copyright de photos créées par d’autres si votre but est de les revendre, mais il s’agit souvent d’un simple usage personnel, pour lequel de nombreux utilisateurs se demandent comment il est possible de faire sans être un expert en informatique ou sans avoir de grandes connaissances en photographie. Le téléchargement de programmes, même à partir d’entreprises fiables, n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, de sorte que l’utilisateur cherche souvent un outil en ligne afin de ne pas perdre de temps. Par conséquent, comment faire ?

Comment supprimer un filigrane : HitPaw Watermark Remover novice

Il existe plusieurs outils à la disposition de l’utilisateur pour pouvoir supprimer un filigrane d’une photo. HitPaw est aujourd’hui une société bien connue dans le domaine de la photographie, et ils ont créé un outil de suppression de filigrane en ligne très utile, de sorte que vous n’avez pas besoin de télécharger le programme. Ne vous inquiétez pas, au cas où vous voudriez élargir encore plus vos horizons et votre passion pour la photographie et le montage vidéo, ou si vous voulez effectuer une simple suppression de filigrane mais de manière plus personnalisée et complexe, rien ne vous empêche d’essayer avec la version gratuite de HitPaw et bien d’acheter l’abonnement selon ce que vous pensez être le plus pratique pour vous.

Pour pouvoir supprimer un filigrane en ligne à l’aide de l’outil que nous vous présentons, il vous suffit de suivre ce guide pas à pas :

Ouvrez Google et tapez sur le site HitPaw, à ce moment-là dans le menu déroulant en haut sélectionnez « Supprimer le filigrane » si vous voulez utiliser la version téléchargeable, ne vous inquiétez pas, cela vous prendra quelques secondes. Si, par contre, vous voulez profiter de la version en ligne, cliquez sur « Gratuit » dans le même menu déroulant et à partir de là vous n’aurez qu’à cliquer sur « Éditeur vidéo gratuitement en ligne », ce qui vous permettra de toute façon de supprimer les filigranes, et pas seulement des vidéos mais aussi des photos. Cet outil est parfait pour vous ! Nous vous recommandons de procéder à l’essai gratuit de HitPaw et de le télécharger pour profiter pleinement de l’expérience. Après avoir accédé à l’écran « Éditer vidéo gratuitement en ligne », il suffit de cliquer sur « supprimer le filigrane » : une page consacrée à la suppression des filigranes avec un outil entièrement en ligne s’ouvrira, même si une version de bureau légère est proposée. Il ne vous reste plus qu’à confirmer que vous souhaitez supprimer le filigrane d’une photo ou d’une vidéo. Il suffit maintenant de suivre les étapes proposées par le site, et de télécharger l’image ou la vidéo en la faisant glisser ou en la déposant pour la télécharger sur le site. En faisant glisser et en sélectionnant le bouton gauche de la souris, sélectionnez le filigrane que vous voulez supprimer, il apparaîtra dans le menu déroulant à droite à l’intérieur de l’outil. Une fois le filigrane supprimé, vous pouvez cliquer sur « enregistrer » pour exporter, si nécessaire, télécharger également la vidéo ou la photo.

Minitool

Minitool est un éditeur vidéo extrêmement simple d’utilisation, il possède une interface facile à comprendre et permet donc à tout le monde (même à ceux qui n’ont aucune expérience informatique) de créer des vidéos exceptionnelles qui divertiront votre public. Vous pouvez ajouter des transitions, des effets et des titres aux fichiers que vous avez importés dans le programme. Il est principalement utilisé pour créer des courts métrages et des bandes-annonces dans un style hollywoodien. Il suffit de rechercher un modèle parmi ceux disponibles et de choisir celui que vous préférez. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs outils sont à votre disposition : choix des transitions, esthétique de la vidéo finale (modifiable de manière professionnelle), possibilité de découper/diviser la vidéo et de contrôler sa vitesse. Le seul inconvénient est que la version téléchargeable fonctionne beaucoup mieux que l’éditeur vidéo en ligne.

Apowersoft

Apowersoft est un outil utile de suppression des filigranes en ligne, et vous pouvez le faire en un seul clic. Après avoir accédé à la page principale, un écran s’ouvre où, sur le côté gauche, on vous demande de supprimer les filigranes des photos, sur le côté droit de l’écran, il faut plutôt introduire les vidéos dont vous voulez supprimer les filigranes. Apowersoft assure la protection des fichiers donnés par la suppression permanente de leurs serveurs de tout ce que vous téléchargez, il peut également supprimer plusieurs filigranes en même temps et tout cela sans faire aucune installation, il n’y a donc aucun risque d’infection par divers virus dans votre ordinateur.

Pixlr

Pixlr séduit en premier lieu par le design du site officiel, très standing et engageant. Les développeurs ont apporté le même soin à l’application, qui vous permet de modifier des photos et de créer des designs directement dans votre navigateur, il s’agit en fait d’un éditeur d’images en ligne également. En fait, tout format, y compris Photoshop, peut être modifié grâce à Pixlr et vous pouvez choisir parmi de nombreuses toiles différentes ou choisir un modèle professionnel parmi ceux fournis par la plateforme. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer vos propres modèles pour pouvoir les partager avec d’autres personnes ou les utiliser vous-même. En plus de la possibilité de supprimer les filigranes, il vous permet également de faire des collages des photos sur lesquelles vous travaillez, et de supprimer l’arrière-plan de vos photos en plus des filigranes eux-mêmes, ainsi que la possibilité d’appliquer des filtres et des effets à votre convenance.

Lien de téléchargement pour windows :https://download.hitpaw.com/go/hitpaw-watermark-remover_2759.exe

Lien de téléchargement pour Mac :https://download.hitpaw.com/go/hitpaw-watermark-remover-mac_2761.dmg

Conclusion

Après avoir analysé tous les outils disponibles sur le web pour supprimer les filigranes, nous recommandons fortement HitPaw, en raison du fait qu’il nous a émerveillés avec toutes ses fonctionnalités : Il est possible de couper, recadrer et fusionner (mais aussi de nombreux autres outils que vous pouvez découvrir par vous-même) des vidéos et des photos, créant ainsi un contenu incroyable à partager sur les médias sociaux ou avec quelques amis proches. Il n’y a aucune limite d’utilisation, et aucune publicité, de plus il fonctionne sur tous les appareils car il n’utilise pas de système d’exploitation précis, vous pouvez l’utiliser sur PC, Mac, iPhone ou même les appareils Android sans aucun problème, une connexion Internet suffit. Comme si cela ne suffisait pas, sa facilité d’utilisation est rassurante, et les fonctions peuvent être utilisées par toute personne capable de déplacer la souris sur l’écran : cela ne compromet en rien la sécurité de HitPaw, qui constitue une connexion 100% sécurisée de sorte que vous seul pouvez voir le fichier que vous téléchargez. Un autre aspect très positif est donné par le fait que les fonctionnalités de HitPaw sont constamment mises à jour, car l’équipe de recherche et développement qui y travaille optimise le programme grâce à de nouveaux patchs chaque mois, et de nouveaux outils seront ajoutés chaque trimestre. Et si vous n’utilisez que la version en ligne, elle est entièrement gratuite !