Dans le cadre de ses arguments initiaux dans le procès contre Epic Games, Apple affirme que ses politiques protègent la confidentialité, la sécurité et la qualité de l’App Store. En outre, elle ajoute qu’Epic n’a intenté une action que parce qu’il ne voulait plus payer les frais.

Le procès d’Epic Games contre Apple a commencé hier avec l’ouverture de discussions des deux côtés. L’affaire découle d’un procès intenté par Epic Games contre Apple après avoir incité l’entreprise à supprimer « Fortnite » de l’App Store en raison de l’intégration d’un système de paiement direct non autorisé.

Dans ses remarques liminaires pour Apple, l’avocate Karen Dunn a répondu aux arguments d’Epic Games :

« Epic, une entreprise de 28 milliards de dollars, a décidé de ne plus payer pour les innovations d’Apple. Epic demande donc à ce tribunal de forcer Apple à laisser des applications et des magasins d’applications non testés et non approuvés dans son App Store. »

Apple ne transige pas sur la confidentialité, la sécurité et la qualité

L’avocat d’Apple a ensuite déclaré que la confidentialité et la sécurité de l’App Store dépassaient de loin ses concurrents. Dans le même temps, l’App Store a créé des opportunités pour les développeurs en maintenant des applications de qualité et fiables pour les consommateurs. En revanche, Epic Games a simplement décidé qu’il ne voulait plus payer de commissions à Apple, intégrant son propre système de paiement à son application, allant donc à l’encontre des directives. N’ayant pas atteint son objectif, Epic a décidé d’intenter une action en justice contre Apple.

Apple facture une commission de 30% sur les achats d’applications et dans les applications (15% pour les entreprises générant moins de 1 million de dollars par an), ce qui est une norme de l’industrie selon le procureur Dunn. La plupart des applications de l’App Store sont gratuites, de sorte que de nombreux développeurs ne paient rien à Apple. En fait, les développeurs peuvent monétiser via d’autres outils, tels que la publicité intégrée aux applications. De plus, les frais réels d’Apple ont diminué sur l’App Store. En 2019, les frais réels pour les applications de jeu étaient de 8,1%, tandis que pour toutes les autres applications, ils étaient de 4,7%.

Apple vs. Epic Games : iOS ne deviendra pas comme Android

Apple affirme que la définition du marché d’Epic Games est quelque peu étroite et erronée. 95% des utilisateurs iOS utilisent régulièrement un autre appareil autre qu’un iPhone, comme un Mac ou une console de jeux. Sans surprise, la majorité des joueurs « Fortnite » se trouvent également sur d’autres plates-formes, iOS ne se classant que troisième ou quatrième dans la plupart des studios. C’est un signe indubitable d’un marché concurrentiel.

Epic Games a décrit l’App Store comme un « jardin clos » et a présenté des courriels de dirigeants actuels et anciens d’Apple tels que Steve Jobs, Phil Schiller, Craig Federighi, Eddy Cue et Scott Forstall dans un effort pour prouver cette affirmation. Epic souhaite donc qu’Apple soit contrainte de s’ouvrir aux App Store tiers sur iOS et permettre aux développeurs de proposer des systèmes de paiement direct.

Cependant, en autorisant l’utilisation de magasins d’applications alternatifs, Epic Games demande simplement à Apple de transformer iOS en Android, supprimant ainsi son avantage concurrentiel. C’est quelque chose que ni Apple ni ses clients ne veulent.

Marges bénéficiaires : les calculs n’incluent pas les coûts logiciels

Enfin, Apple s’est attaquée à l’épineuse question de la marge bénéficiaire. Selon Epic Games, les frais d’Apple sont inutiles car ses marges sur l’App Store sont énormes. Apple répond en déclarant que les calculs de marge n’examinent qu’une partie de l’écosystème iOS. Par exemple, ils n’incluent pas les coûts logiciels qu’Apple doit engager pour exécuter l’App Store, y compris le développement d’API et d’autres outils de développement.

De plus, Apple note que son modèle commercial est partagé par de nombreuses autres entreprises, y compris certaines qui se sont précédemment alliées à la Coalition for App Fairness, notamment Sony, Microsoft et Nintendo.