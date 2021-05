Le premier jour du procès entre Epic Game et Apple, Tim Sweeney a fait quelques déclarations pour appuyer sa thèse contre l’App Store et son prétendu monopole.

Tim Sweeney a commencé avec une métaphore, définissant Fortnite comme le métaverse du roman Snow Crash de Neal Stephenson : « C’est un divertissement 3D en temps réel et un support social où de vraies personnes participent ensemble à une simulation 3D et font des expériences de toutes sortes », Sweeney a expliqué dans une salle d’audience divisée par des barrières en plastique.

Le PDG d’Epic a été choisi par l’équipe juridique de la société comme premier témoin, afin de pouvoir exprimer tous les arguments contre Apple. Au cours du long témoignage de quelques heures, Sweeney a parlé entre autres de l’Unreal Engine, des consoles de jeux, de l’App Store et de ce que font les joueurs sur l’île lors des événements organisés par Fortnite : « C’est un phénomène qui transcende les jeux et maintenant Apple demande injustement une réduction des bénéfices générés par Fortnite ».

Alors que Sweeney a qualifié le combat d’Epic contre Apple de « feu d’artifice », la session d’hier n’était pas si spectaculaire. Sweeney est un homme généralement calme qui a livré un témoignage à peine audible dans la salle d’audience.

Plus généralement, son témoignage a suivi les lignes tracées par Epic Games il y a des mois. « Les développeurs se sont retrouvés piégés dans un piège créé par Apple et la fleur la plus populaire du jardin clos était le Venus Flytrap ». Apple a rétorqué en qualifiant la cause d’Epic « d’assaut fondamental sur l’écosystème sécurisé et intégré d’Apple. Nous avons choisi cette voie parce que nous voulions que le monde voie comment Apple a un contrôle total sur la disponibilité de tous les logiciels sur iOS. J’avoue que nous ne nous attendions pas à ce que le jeu soit supprimé de l’App Store, mais nous espérions qu’Apple pourrait reconsidérer ses politiques ».

Et encore : « Au départ, Epic n’avait pas une vision critique des politiques d’Apple. Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser tous les impacts négatifs de la politique de l’App Store. Quant à un bundle dont Apple et Epic parleraient, Sweeney a été clair : « Nous n’avons pas demandé un bundle spécial, mais un accord avec Apple pour offrir un bundle particulier à nos joueurs. »

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat d’Apple a incité Sweeney à confirmer qu’Epic avait passé près d’une décennie à jouer selon les règles d’Apple avant de lancer une opération baptisée « Project Liberty » dans le seul but de se moquer d’eux et de les boycotter. Les deux parties ont promu de nobles idéaux (liberté pour Epic, sécurité pour Apple) et se sont dit « choqués » que leur adversaire essaye de gagner de l’argent. Sweeney a également confirmé que dans le passé, Epic avait facturé une commission de 60% aux développeurs de sa plate-forme existante dans les années 1990 : « Beaucoup de choses ont changé depuis lors et le fait que Fornite soit dans d’autres magasins tels que Microsoft et Nintendo, qui même eux demandent des commissions, cela signifie que nous sommes d’accord avec leur système, par opposition à celui fourni par Apple. »

La journée d’ouverture du procès a permis de comprendre quelles seront les tactiques qu’adopteront les deux sociétés. Epic s’est principalement concentré sur sa demande plus modérée : qu’Apple permette aux développeurs de traiter les achats intégrés via leurs systèmes, en contournant les frais de l’App Store. Apple a souligné la partie la plus extrême : iOS devra permettre aux propriétaires d’iPhone de télécharger des applications à partir de magasins tiers comme Epic Games Store, avec tous les problèmes de sécurité associés.

Sans surprise, les avocats d’Apple ont comparé l’App Store à d’autres écosystèmes fermés tels que celui de Sony, qui n’autorise pas l’utilisation de magasins tiers sur PlayStation. Et encore une fois, Sony prend un pourcentage des revenus générés par Fortnite. Pour répondre à ces arguments, les avocats d’Epic ont déclaré que les fabricants de consoles suivent un modèle commercial différent, car ils vendent leur matériel à perte et sont donc incités à traiter avec les développeurs. La juge Rogers ne semble pas avoir bien pris cette « défense ».