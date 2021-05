Dans sa plainte contre Apple, Epic Games affirme que le géant de Cupertino a monopolisé la distribution d’applications et les paiements intégrés sur l’App Store.

Le procès d’Apple contre Epic Games a commencé hier, lundi 3 mai, avec l’ouverture de discussions des deux côtés. Le procès est né d’un procès intenté par Epic Games contre Apple pour avoir supprimé « Fortnite » de l’App Store. Apple a retiré le jeu après qu’Epic a mis en place un système de paiement direct, enfreignant les directives.

Epic pense qu’Apple a le monopole de la distribution d’applications iOS et des paiements sur l’App Store. De plus, l’avocat d’Epic a comparé l’écosystème iOS à celui de macOS. Epic soutient qu’Apple a délibérément fait d’iOS un écosystème fermé et prétend qu’elle aurait facilement pu adopter une solution plus ouverte, comme elle l’a fait avec le système d’exploitation Mac.

Un autre aspect clé de l’argument d’Epic concerne les bénéfices de l’App Store. Epic soutient qu’Apple ne devrait pas facturer des frais aussi élevés sur les achats d’applications ou dans les applications, car les marges de service d’Apple sont déjà énormes. Pour mieux expliquer la position d’Epic, l’avocat a comparé l’iPhone à une voiture, se demandant si Apple prendrait 30% des frais d’essence engagés par le conducteur.

Par la suite, l’efficacité du processus d’examen de l’App Store a également été remise en question. Les e-mails présentés soulignent que les applications frauduleuses et trompeuses sont un problème constant et que le processus d’examen ne parvient pas à résoudre le problème de manière adéquate.

Enfin, Epic estime qu’Apple n’est pas tout à fait juste, car elle ne traite pas tous les développeurs de la même manière. Malgré ce que le PDG Tim Cook a déclaré lors de l’audience antitrust, un e-mail indiquait que « Hulu fait partie du groupe de développeurs autorisés » qui ont accès à une API spécifique.

Pourtant, avant que tous ces désaccords ne commencent, les deux sociétés envisageaient même de faire un bundle qui inclurait un abonnement au Fortnite Club (maintenant connu sous le nom de « Fortnite Crew »), Apple Music et Apple TV+. L’accord aurait donné aux clients l’accès à Fortnite Club, Apple Music et Apple TV+ via un forfait au prix de 20 USD par mois, soit une économie d’environ 6 USD par rapport à l’achat d’abonnements individuels.

En outre, les documents divulgués ont également éclairé l’accord financier. Si l’abonnement avait été acheté via les applications d’Apple, cette dernière aurait conservé 15 $ du montant mensuel, tandis que les 5 $ restants seraient allés à Epic. De même, si l’utilisateur s’était inscrit via Fortnite, Epic aurait reçu 12 dollars tandis qu’Apple aurait reçu les 8 dollars restants.