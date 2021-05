Un témoignage dans l’affaire Epic vs Apple révèle de nouvelles informations sur les marges bénéficiaires possibles générées par l’App Store.

L’App Store a enregistré une marge bénéficiaire de 78% en 2019. Le témoignage vient d’un expert cité par Epic Games, Ned Barnes, qui a déclaré que la marge bénéficiaire de l’App Store est passée de 75% en 2018 à 78% en 2019.

Avec ce témoignage, Epic tente de prouver qu’Apple réalise des bénéfices élevés précisément parce qu’elle détient un monopole sur le marché des applications iPhone et iPad, elle demande donc au tribunal que l’entreprise réduise les frais et autorise d’autres systèmes de paiement et autres magasins d’applications sur iOS.

De toute évidence, Epic engage des témoins pour étayer son argument et Apple engage des témoins pour soutenir sa défense. Certes, la firme de Cupertino soutiendra que les chiffres sont inexacts ou exagérés. Dans son témoignage, Barnes a déclaré qu’un employé d’Apple lui avait dit que les numéros de documents internes de l’entreprise ne montrent pas une image complète. Barnes a déclaré qu’il avait ensuite effectué des calculs supplémentaires qui avaient conduit à des estimations de marge plus élevées de 79,6% pour 2018 et 2019.

Dans tous les cas, étant donné qu’Apple prend 15 à 30% de tous les achats intégrés, une marge bénéficiaire comprise entre 70 et 80% ne semble pas si incroyable. Des milliards de dollars passent par des achats intégrés chaque année, et les coûts d’exploitation de l’App Store pour Apple sont relativement faibles – coûts de serveur et main-d’œuvre pour les équipes éditoriales de l’App Review et de l’App Store.

Rappelons que le procès débutera aujourd’hui aux États-Unis.