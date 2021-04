Avant le début du procès prévu en mai, Apple a déposé des centaines de pages de documents qui incluent des curiosités intéressantes et jusqu’à présent inconnus de Epic Games.

Les documents montrent qu’Epic Games planifie sa bataille contre Apple depuis au moins deux ans avant de décider de violer délibérément les règles de l’App Store, afin de pouvoir mettre au centre de la discussion les frais qu’Apple facture aux développeurs. Epic est d’avis qu’il ne devrait pas payer à Apple une taxe de 30% pour distribuer des applications sur des appareils iOS, mais de nouveaux documents présentés par Apple montrent qu’Epic lui-même facturait des frais beaucoup plus élevés.

Dans les années 1990, quand Epic a commencé à distribuer des jeux d’autres développeurs, il prenait une commission de 60%. Selon des documents Apple, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, avait déclaré à l’époque que la commission de 60% était une « redevance assez avantageuse », car la plupart des distributeurs à l’époque facturaient des commissions de 70%.

Avant qu’il y ait des plates-formes de distribution numérique comme l’App Store, Sweeney a déclaré qu’il était très décourageant de vendre des jeux « via des magasins et des emplacements physiques » :

« Vous voyez, vous consacrez énormément d’efforts à l’élaboration d’un programme. Si vous devez le publier, vous doublez essentiellement l’effort, grâce à toute la distribution et à la documentation nécessaires. Et à moins que vous n’ayez l’intention de gagner beaucoup d’argent à ce moment-là, cela n’en vaut pas la peine »

Selon Apple, l’App Store a renversé le statu quo et introduit un système de marketing, de distribution et de transaction sans friction pour les développeurs et les utilisateurs. Apple a déclaré que son modèle a révolutionné les gains pour les développeurs, qui peut conserver une part de 70% de l’App Store au lieu de devoir payer 70% à un distributeur pour les ventes de détail typiques dans les magasins physiques.

Dans les nouveaux documents, Apple a souligné que les frais élevés facturés par Epic prouvent que les accords négociés avant l’App Store étaient pires pour les développeurs que les frais de 30%. La société a également ajouté que la plupart des développeurs ne paient désormais que 15% si les revenus de l’année précédente sont inférieurs à un million de dollars.

De plus, alors que le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a passé beaucoup de temps à calomnier Apple sur Twitter, il est fan des pratiques de confidentialité de l’entreprise. Selon lorsqu’il a été partagé par Apple, Sweeney a déclaré qu’il trouvait l’approche d’Apple en matière de confidentialité supérieure à l’approche de Google en matière de gestion des données client : « Apple fait un excellent travail à ce sujet. »

À partir de cette phrase, Apple affirme que le procès contre Epic pourrait avoir un impact direct sur la sécurité de l’iPhone, car la confidentialité des clients est l’une des raisons pour lesquelles Apple souhaite superviser les applications autorisées sur les appareils iOS. Si des magasins d’applications alternatifs étaient possibles, il n’y aurait pas de règles sur les informations pouvant être obtenues auprès des utilisateurs d’iPhone.

Apple pense également que le chargement latéral des applications iOS créerait des vulnérabilités inacceptables qui risquent d’exposer les clients à des virus et des logiciels malveillants. Et même sur ce point, Apple donne un exemple qui concerne directement Epic Games.

Les ingénieurs d’Epic eux-mêmes ont exprimé leur inquiétude concernant le chargement latéral des applications sur les appareils Android dans le passé :

« Il y a eu une fuite binaire pour le programme d’installation de Fortnite après qu’Epic l’ait lancé sur les appareils Android via un chargement latéral en août 2018, ce qui a conduit à des logiciels malveillants et à des fraudes. Et comme l’a noté un programmeur de la société : « Je suis vraiment inquiet pour l’aspect sécurité de cette approche, de nombreux logiciels malveillants sont en cours d’exécution pour simuler l’application Fortnite. »

Les documents déposés au tribunal fournissent des indications claires sur les raisons pour lesquelles Epic Games souhaite une réduction des frais de l’App Store : l’éditeur de logiciels ne gagne pas assez d’argent avec son magasin. Epic a perdu environ 181 millions de dollars en 2019 et devrait perdre 273 millions de dollars en 2020. Epic a promis 444 millions de dollars de garanties minimales pour les développeurs tiers, mais n’a gagné que 401 millions de dollars. Epic a en outre déclaré qu’il perdrait environ 139 millions de dollars en 2021, bien que Sweeney ait déclaré qu’il s’agissait d’un investissement pour développer l’entreprise.

Au lieu de cela, Apple affirme qu’Epic finance le magasin ‌Epic Games‌ via d’autres composants de son activité, tels que Fortnite, qui sont plus rentables.

Pendant ce temps, Tim Sweeney a annoncé qu’il avait réalisé une levée de fonds d’un milliard de dollars, dont 200 millions de dollars de Sony. L’intérêt de Sony est clairement lié à la plateforme de jeu d’Epic, mais surtout à l’Unreal Engine.