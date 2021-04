Après les documents judiciaires publiés par Apple, le moment est venu de lire les documents présentés au tribunal par Epic Games quelques semaines avant le début du procès.

Epic accuse Apple d’utiliser la sécurité des applications comme « prétexte » pour ses 30% ou 15% de commission. La société affirme également qu’Apple autorise diverses fraudes au détriment des développeurs. Au-delà de ces affirmations, Epic a avancé quatre arguments principaux contre Apple :

Blocage de l’écosystème

Alors qu’Apple affirme qu’il existe de nombreux marchés d’applications alternatifs, Epic affirme qu’iOS est un marché clé à part entière, car de nombreux clients ne peuvent être atteints que sur cette plate-forme. Epic accuse Apple de se donner beaucoup de mal pour que les choses restent ainsi.

Il semble qu’Epic ait réussi à retracer le numéro de téléphone de Scott Forstall après les difficultés initiales, car l’ancien vice-président senior d’iOS sera cité comme témoin clé :

« Dans un ordre du jour de 2010 pour une réunion de l’équipe de direction, le fondateur et PDG d’Apple, Steve Jobs, a écrit qu’il voulait « lier tous nos produits ensemble afin qu’Apple puisse davantage enfermer ses clients dans son écosystème ». »

Eddy Cue a également parlé de ce que fait Apple « pour attirer les gens vers l’écosystème », et Epic a présenté la preuve que c’est la raison pour laquelle Apple n’a jamais proposé iMessage sur Android.

« Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple et cadre en charge d’iOS, craignait que « iMessage sur Android ne supprime simplement un obstacle pour les parents possédant des iPhone offrant à leurs enfants des téléphones Android ».

Schiller a déclaré que « amener iMessage sur Android nous ferait plus de mal que de nous aider ». »

Les consommateurs et les développeurs ont de mauvaises expériences

L’inclusion d’Apple en tant qu’intermédiaire entre les consommateurs et les développeurs signifie qu’ils ont tous deux une expérience pire en cas de problème avec une application, explique Epic.

« Si la transaction présente des problèmes tels qu’un litige de paiement, une demande de remboursement, etc., le développeur et l’utilisateur doivent compter sur Apple pour communiquer et résoudre le problème.

Selon la propre expérience d’Epic, la déconnexion entre le service client et le service de transaction et entre Epic et ses clients sur les transactions in-app a conduit à la confusion et aux plaintes des clients, qui contactent Epic dans l’espoir de résoudre les litiges de paiement et blâmer Epic, malgré tout géré par Apple. Les utilisateurs considèrent à juste titre que leur paiement a été effectué à Epic et non à Apple. »

Fraude

Epic dit que les consommateurs peuvent se plaindre à Apple que le contenu intégré à l’application ne fonctionne pas. Apple n’a aucun moyen de vérifier cela, ils ont donc tendance à prendre la parole du consommateur pour acquise et à le rembourser. Mais comme ce processus est géré par Apple, et non par le développeur, il n’y a aucun moyen pour un développeur de bloquer l’accès au contenu. Cela signifie que les utilisateurs peuvent obtenir frauduleusement des remboursements pour le contenu intégré à l’application tout en y accédant.

À l’inverse, selon Epic, Apple peut refuser par erreur un remboursement à un client qui a rencontré un réel problème, encore une fois parce que l’entreprise n’a pas la capacité de voir si le client est en mesure d’utiliser ce contenu.

Les justifications de sécurité sont « un prétexte »

L’un des principaux arguments d’Apple pour continuer à agir en tant qu’intermédiaire entre les développeurs d’applications et les clients est qu’il vérifie les différents titres pour garantir la sûreté, la sécurité et la fonctionnalité de chaque application individuelle. Epic accuse Apple de l’utiliser comme prétexte pour ses courses.

Epic ajoute qu’Apple autorise la vente d’applications sur Mac même en dehors du magasin, ce qui montre que vous n’avez pas besoin de consulter l’App Store pour protéger les appareils.

« iOS a été conçu sur la base de macOS; a hérité de nombreuses fonctionnalités architecturales majeures de macOS, tout en en améliorant d’autres. Apple et plus de 100 millions d’utilisateurs de Mac considèrent le système macOS comme sûr, bien qu’il soit possible de télécharger des applications à partir de sources autres que le Mac App Store officiel d’Apple.

Le processus d’examen est superficiel et offre des avantages de sécurité minimes en plus de la sécurité sur l’appareil déjà fournie par iOS. »

En particulier, dit Epic, rien ne justifie d’intervenir dans les achats intégrés :

« Il n’y a pas eu de problèmes de sécurité généralisés ou importants en ce qui concerne le paiement avec l’App Store au point de bloquer les systèmes de paiement tiers, ni de preuve que IAP est de loin supérieur aux alternatives de paiement tierces en termes de sécurité. »

Epic dit également qu’Eddy Cue soutient cette position :

« L’utilisation de solutions de traitement des paiements autres que IAP n’a conduit à aucune vulnérabilité matérielle physique sur un iPhone, et de telles vulnérabilités n’ont pas pu être introduites via l’utilisation d’une plate-forme de paiement tierce. »

Pour rappel, le procès débutera le 3 mai. C’est peu après que nous saurons à qui le tribunal donnera l’avantage. Mais cette guerre ne fait que commencer…