Compte tenu du procès imminent contre Epic Games, Apple a présenté 500 documents couvrant les conclusions de certains faits et résumant les informations échangées pendant plusieurs années entre les deux sociétés.

Dans les documents, Apple revient sur de nombreux points de discussion au sujet de son différend avec Epic Games, comme l’App Store qui est resté inchangé en termes de structure tarifaire générale depuis ses débuts en 2008 et que, bien que les politiques ont été mises à jour, les principes de développement sont restés les mêmes.

Apple voit la plainte d’EPIC comme une attaque contre son modèle d’entreprise conçu pour l’App Store il y a maintenant 13 ans. La société affirme que ses directives rigoureuses pour la révision des applications fournissent à la sécurité des consommateurs, à la vie privée et à la fiabilité, ce pour lequel ses dispositifs sont connus, entraînant des avantages importants pour les utilisateurs finaux et les développeurs.

Il est ensuite question de la commission de 30% qu’Apple considère comme conforme à celles des autres marchés d’applications et de fournisseurs de logiciels, comme l’ont démontré une étude commandée plus tôt cette année. En outre, Apple a récemment introduit le programme de petites entreprises pour réduire la taxe à 15% pour les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an sur l’App Store. En pratique, Apple est entrée dans un marché dans lequel 30% de commissions étaient déjà acceptées et n’a donc pas défini ce taux lorsque l’App Store a été lancé.

En réponse aux déclarations que son magasin est anticoncurrentiel car il n’y a pas d’alternative à l’App Store autorisé sur iPhone, Apple pointe la concurrence dans les appareils et les marchés des transactions de jeux. Il existe d’autres plates-formes que les gens peuvent choisir, ainsi que d’autres options de jeu et que des applications Web sont prises en charge sur iPhone et iPad, à mesure que Microsoft et Google proposent des alternatives, déjà disponibles. Apple utilise le titre principal d’Epic, Fortnite, pour illustrer son point de vue.

« Le match de pointe d’Epic, Fortnite, illustre le paysage concurrentiel existant. Apple prend en charge les transactions « multi-plateformes » et les jeux multi-plateformes. Le même consommateur peut faire des achats intégrés de V-Bucks sur son iPhone (via navigateur) lors d’une pause déjeuner et depuis sa console à la maison le soir. Apple (contrairement à certains de ses concurrents) permet le jeu « Portefeuille croisée », de sorte que les achats en jeu – appelés V-Bucks in Fortnite – peuvent être effectués sur un appareil et utilisés sur un autre. En d’autres termes, un utilisateur iOS peut acheter des v-bucks sur un PC et donc (avant la suppression de Fortnite), les utiliser dans Fortnite sur son iPhone ou son iPad, sans que EPIC ne paie une commission à Apple. »

En outre, les documents EPIC internes relatifs au projet « Liberty » suggèrent que la société conspire contre Apple et Google depuis 2018. Epic a lancé le projet Liberty lorsqu’il a vu une baisse de revenus et de ses utilisateurs actifs mensuels moyens, concevant une système de paiement avec moins de commissions…tout en continuant de tirer parti des avantages de l’App Store et de l’argent qu’Apple a investi dans l’écosystème.

Selon Apple, Epic Games a embauché des avocats et une société de relations publiques dans le cadre de son plan pour commencer son attaque contre Apple, à des centaines de millions de dollars. Epic a élaboré ce plan pour obtenir l’approbation de Fortnite sur l’App Store avec des options de paiement alternatives cachées, qui ont ensuite été activées depuis son serveur, ce qui a conduit à la controverse actuelle. Les documents internes de Epic Games décrivent la bataille juridique contre Apple et Google comme « amusant » et réfléchit sur la façon de convaincre Apple et Google de reconsidérer leurs taxes sans que Epic Games ne soit considéré comme mauvais.

« Tout cela faisait partie d’une stratégie multimédia pré-planifiée appelée « Projet Liberty ». Epic a embauché Cravath, Swaine & Moore LLP et une société de relations publiques en 2019 et cette cause est l’aboutissement de cet effort.

Epic essaie de faire passer Apple comme le méchant afin de faire revivre l’intérêt pour Fortnite. Cependant, l’ironie du destin, lorsque Epic a été retiré de la plate-forme iOS, la société a déclaré aux joueurs qu’ils pourraient continuer à jouer sur des consoles, des ordinateurs et d’autres appareils, démontrant soigneusement l’existence de la concurrence et l’absence de monopole. »

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a confirmé l’existence de la liberté du projet dans les interviews précédents et a déclaré que Epic a passé des mois à préparer l’affaire contre la firme Cupertino.

Apple affirme qu’une expansion de la loi antitrust est injustifiée et que les descriptions de marché fournies par Epic sont inexactes en raison des autres plates-formes avec lesquelles l’App Store est en concurrence. Apple déclare que Epic surestime la rentabilité du magasin et que les arguments que le processus d’examen sont inefficaces sont inexacts. L’année dernière, Apple a refusé 150 000 applications pour assurer la qualité des valeurs mobilières et de la sécurité des utilisateurs, comme indiqué que le nombre de logiciels malveillants sur les périphériques iOS est nettement inférieur à celui des périphériques PC et Android.

« Après tout, Epic demande à la Cour d’imposer des termes alternatifs à Apple afin que Epic puisse gagner plus d’argent. Mais la demande endommagerait d’autres développeurs et consommateurs, en plus d’imposer des obligations sans précédent pour ouvrir ses propriétés et ses systèmes d’ingénierie à des tiers. »