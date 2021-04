Apple a publié les résultats financiers de son second trimestre de l’année fiscale 2021, qui est le premier trimestre de 2021. La société a atteint encore un nouveau record avec un chiffre d’affaires record de 89,58 milliards de dollars.

Ce nouveau record du T2 2021 s’établit donc à 89,58 milliards de dollars, contre 58,02 milliards de dollars en 2020, en hausse de 53,62%, avec un bénéfice net de 23,63 milliards de dollars, contre 11,25 milliards de dollars en 2020, apportant également un bénéfice trimestriel par action de 1,40 dollar $.

Bien que la pandémie de COVID-19 affecte encore le monde entier, Apple a réussi à battre son propre record. Les nouveaux iPhone 12, l’iPad, Mac M1, entre autre, ont bien entendu permis à Cupertino de cartonner durant ce trimestre :

iPhone : 47,94 milliards de dollars (+65,52% par rapport à la même période en 2020)

iPad : 7,81 milliards (+78,73%)

Mac : 9,10 milliards (+70,1%)

Apple Watch et autres accessoires : 7,84 milliards (+16,67%)

Services (iCloud, Apple Music, App Store…) : 16,90 milliards (+30,01%)

Voici les déclarations habituelles de Tim Cook :

« Ce trimestre reflète à la fois les façons durables dont nos produits ont aidé nos utilisateurs à faire face à ce moment de leur vie, ainsi que l’optimisme que les consommateurs semblent ressentir quant aux jours meilleurs qui nous attendent tous. Apple est dans une période d’innovation radicale dans toute sa gamme de produits et nous restons concentrés sur la manière dont nous pouvons aider nos équipes et les communautés où nous travaillons à sortir de cette pandémie vers un monde meilleur. Cela commence certainement par des produits tels que le tout nouvel iMac et l’iPad Pro, mais cela s’étend à des efforts tels que les 8 gigawatts de nouvelle énergie propre que nous contribuerons à mettre sur le réseau et notre investissement de 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années ».

Retrouvez tous les détails sur le site officiel dans la section Newsroom.