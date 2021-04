Comme prévu, Apple vient de fermer ses boutiques en ligne en vue du début des précommandes de l’iPhone 12 mauve et de l’AirTag.

C’est le jour J pour les précommandes ! La boutique rouvrira ses portes à partir de 14h, heure à laquelle vous pourrez enfin précommander le tout nouveau coloris mauve de l’iPhone 12.

Mais la principale nouveauté reste l’AirTag qui a tant alimenté nos lignes ces derniers mois. Ce petit traqueur d’objets « perdus » qu’Apple a officialisé mardi dernier. Grâce à lui, il sera plus simple de localiser votre valise, sac à dos, ou encore votre télécommande TV. L’AirTag et suffisamment petit pour être attaché ou logé un peu partout. Chaque utilisateur lui trouvera bien une utilité, d’autant qu’il sera possible de retrouver les objets perdus à l’aide l’application Localiser. L’utilisateur pourra même appairer jusqu’à 16 AirTags à son profil iCloud.

L’AirTag est vendu 35€ l’unité, ou via un pack de 4 au prix de 119€. Rendez-vous à 14h sur l’Apple Store en ligne pour les précommandes. Les livraisons devraient débuter le 30 avril, date à laquelle il sera également possible de commander le nouvel iPad Pro, l’iMac M1 et l’Apple TV 4K 2021.