Comme pour chaque nouveau produit, Apple envoie quelques exemples à des Youtubeurs et autres journalistes triés sur le volet, afin qu’ils puissent partager leurs premières impressions. Aujourd’hui, c’est notamment le cas avec l’AirTag qui a droit aux premiers déballages et premières prises en main.

Rappelons que ce petit dispositif n’est ni plus ni moins qu’un traqueur d’objet. Il permet de retrouver plus facilement un objet perdu pour autant qu’il soit équipé d’un AirTag. Ce dernier est équipé d’une pile plate standard (CR2032), que l’on retrouve aussi dans les télécommandes de voiture. L’autonomie est à peu estimée à 1 an, il dépendra aussi de la marque de la pile.

Pour appairer votre AirTag, c’est aussi simple que de connecter les AirPods. Il suffit de l’approcher de votre iPhone pour que celui-ci l’identifie et le connecte à votre compte. Il vous appartient ensuite de lui attribuer une fonction, ou plutôt un objet (valise, sac à dos etc…).

Dès que tout est bien configuré, votre AirTag pourra émettre un son sur demande si vous cherchez par exemple votre télécommande TV ou votre porte-feuille. Votre iPhone pourra même vous aider dans votre quête d’objet perdu de manière plus précise en affichant une flèche et une direction grâce à la puce U1 embarquée dans les iPhone 11/12.

Pour vous faire une première idée sur l’AirTag, mieux vaut vous laisser découvrir tout cela dans les vidéos :