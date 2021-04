Malgré l’annonce du premier iMac équipé d’une puce M1 et d’un design repensé, la société continue de vendre des modèles d’iMac avec des puces Intel à bord.

Il n’est en fait pas surprenant de voir l’iMac‌ 27 pouces toujours en vente, car il n’a pas été remplacé par un nouveau modèle avec la même taille ou un écran encore plus grand. Le nouvel iMac 24 pouces remplace le « plus petit » iMac de 21,5 pouces. L’iMac 27 pouces est toujours disponible au prix de départ de 1999 € et est équipé de processeurs Intel de 10e génération et de GPU Radeon Pro.

Un modèle iMac de 21,5 pouces reste également disponible. Il s’agit de la version avec un processeur Intel Core i5 de 7e génération et une carte graphique Intel Iris Plus. Le prix de départ est de 1249 €, mais force est de constater qu’avec l’arrivée du nouvel iMac 24″, il ne serait pas logique de l’acheter.

Pour rappel, l‌’iMac‌ M1 de 24 pouces sera disponible en précommande à partir du 30 avril avec un prix de départ de 1449 €.