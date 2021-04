Peu à peu les doutes s’estompent. Lors du prochain événement Apple qui se tiendra le 20 avril, nous verrons le premier iPad Pro équipé d’un mini-écran LED.

Pour confirmer davantage ce qui semble maintenant une certitude, arrive un nouveau rapport de DigiTimes, qui révèle comment au cours du mois d’avril, les fournisseurs d’Apple ont augmenté les expéditions de dalles mini-LED de 12,9 pouces pour l’iPad Pro, une confirmation substantielle d’un lancement imminent de cet appareil.

Les écrans mini-LED permettent d’avoir des produits plus fins et plus légers, tout en offrant de nombreux avantages par rapport aux écrans OLED utilisés sur les nouveaux iPhone, notamment de bonnes performances de gamme de couleurs, un contraste et une plage dynamique élevés, et des noirs plus profonds.

Selon les rumeurs, Apple devrait également dévoiler cette année deux modèles d’iPad Pro, de 11 et 12,9 pouces, mais seul ce dernier disposera de ce nouveau type d’écran. Le modèle 11 pouces continuera d’adopter une dalle LCD, très similaire à celle présente dans la génération actuelle.