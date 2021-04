Apple a officiellement annoncé un nouvel événement qui se tiendra le mardi 20 avril à partir de 19h, heure française. Quelles nouveautés seront présentées ?

L’événement Spring Loaded sera diffusé depuis le Steve Jobs Theatre à Apple Park à Cupertino. Il s’agit de la première keynote de 2021 et les attentes sont grandes pour les nouveaux iPad, mais aussi pour les nouveaux appareils tels que les désormais tristement célèbres AirTags. À partir du logo choisi par Apple, nous partons du principe que la société peut sortir des étuis et des bracelets Apple Watch dans de nouvelles couleurs, mais aussi des iPad de différentes couleurs.

Comme vu par le passé, Apple a sorti une version AR de ce logo avec laquelle vous pourrez vous amuser sur iPhone et iPad directement depuis la page dédiée à l’événement.

iPad

Les iPad pourraient être au centre de l’événement. Les iPad Pro de 12,9 pouces devraient disposer d’un écran mini-LED, tandis que le modèle de 11 pouces intégrera un écran LCD. Les deux versions intégreront le processeur A14X et la connectivité 5G. On parle également d’une possible connectivité Thunderbolt via USB-C.

Apple pourrait également révéler un nouvel iPad d’entrée de gamme. Pour tous les modèles, la conception doit rester identique aux appareils actuels.

L’arrivée d’un iPad mini n’est pas exclue, peut-être avec un écran de 8,7 pouces et pas de bouton Home. Sur ce modèle, il existe des versions contradictoires, car certains fuyards parlent d’un iPad mini identique au modèle actuel, mais avec des améliorations matérielles différentes et un affichage mini-LED.

AirPods 3

En ce qui concerne les AirPods 3, Apple travaille sur une nouvelle version similaire aux AirPods Pro avec des écouteurs en silicone et des tiges plus courtes, mais sans la fonction d’annulation active du bruit. Il y a des doutes sur la présentation du 20 avril, étant donné que de nombreux fuyards n’attendent le lancement des nouveaux AirPod qu’après l’été.

iMac

Apple conçoit un iMac avec un nouveau design et des lunettes plus minces similaires à celles du Pro Display XDR, ainsi qu’une puce Apple Silicon et un GPU conçu par Apple. Encore une fois, sa présentation lors de l’événement du 20 avril n’est pas sûre.

AirTags

Est-il enfin temps pour les AirTags ? Ces appareils capables de nous faire trouver n’importe quel objet auquel ils sont attachés sont attendus depuis des années maintenant, mais iOS 14.5 fournit plusieurs fonctions dans l’application Where is qui augurent bien pour un lancement imminent.

Apple TV

Enfin, l’événement du 20 avril pourrait amener une nouvelle Apple TV avec un processeur mis à jour et une nouvelle télécommande avec intégration à l’application Localiser.

Reste plus qu’à patienter une petite semaine…