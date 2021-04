Une source faisant autorité comme Bloomberg a confirmé que l’iPad Pro 2021 sortira officiellement fin avril, malgré quelques problèmes d’approvisionnement des écrans mini-LED.

Bloomberg dit qu’Apple a dû résoudre des problèmes de fabrication sur les nouveaux iPad Pro, en particulier en ce qui concerne les écrans mini-LED de 12,9 pouces. Désormais, la société est prête à présenter et à lancer l’iPad Pro 2021, probablement avec un simple communiqué de presse qui sera partagé dans la seconde quinzaine d’avril. La source ajoute que l’iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED pourrait encore être expédié entre début et mi-mai, tandis que le modèle 11 pouces avec écran LCD devrait être disponible dès la fin du mois.

De plus, l’iPad mini-LED 12,9 pouces pourrait arriver en quantités très limitées, en raison des problèmes auxquels Apple a été confrontée ces dernières semaines. Le design devrait être identique à celui des modèles actuels, tandis qu’au niveau matériel on parle d’un port Thunderbolt (via USB-C) et d’un processeur A14X basé sur Apple Silicon M1.