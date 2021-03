Il y a de nouvelles confirmations sur certaines actualités de l’iPad Pro qu’Apple pourrait présenter en avril. L’analyste Ming-Chi Kuo a également partagé quelques prédictions sur l’iPad et le Mac de 2022.

iPad Pro en avril

Selon Kuo, la production en série du premier iPad Pro avec un écran mini-LED (très certainement sur le modèle 12,9 pouces) débutera entre mi et fin avril, Apple étant susceptible de présenter la nouvelle tablette au cours de la dernière semaine du mois.

La chronologie est conforme aux récente rumeurs concernant le prochain iPad Pro qui, entre autres, pourrait également intégrer une connexion 5G et un port Thunderbolt. Les nouveaux iPad Pro 11 et 12,9 pouces devraient embarquer un processeur A14X, capable de fournir des performances similaires à la puce M1, ainsi que des caméras améliorées. La possibilité d’un port Thunderbolt permettrait aux utilisateurs de connecter facilement des moniteurs externes, des disques durs et d’autres périphériques à l’iPad Pro.

D’ici la fin de l’année, Apple prévoit de mettre à niveau son « iPad » moins cher et travaille également sur une nouvelle version de l’iPad mini avec un écran plus grand.

iPad Air et MacBook Air 2022

Pour 2022, Kuo s’attend à ce qu’Apple lance le premier iPad Air avec un écran OLED au cours du premier semestre de l’année. Le choix de ne pas intégrer d’écrans OLED sur la gamme Pro serait dicté par des problèmes pratiques :

« Bien que l’OLED offre certains avantages par rapport aux mini LED, la technologie peut ne pas être un candidat idéal pour les appareils de productivité en raison de problèmes de rétention d’image et de cycle de vie des composants. »

Les technologies mini LED pourraient également être intégrées sur le MacBook Air 2022.