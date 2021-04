Alors qu’Apple s’apprête à déployer la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi sur iOS 14.5, les entreprises du monde entier tentent de trouver des moyens de contourner ces directives. Et en Chine, il existe déjà plusieurs alternatives affectant des entreprises comme Procter & Gamble.

Un article du Wall Street Journal offre de nouveaux détails sur les entreprises chinoises impliquées dans le développement et le test d’une technologie publicitaire capable de collecter des données auprès des utilisateurs d’iPhone pour des publicités ciblées sans le consentement de l’utilisateur. La technologie – déjà signalée dans le passé – a été développée par l’Association chinoise de la publicité et est soutenue par l’État, qui a encouragé l’adoption d’identifiants « CAID » comme alternative à l’IDFA.

Apple a répondu à cela en déclarant que les règles de transparence du suivi des applications s’appliqueraient de la même manière à tous les développeurs du monde entier. De plus, les directives sur la transparence du suivi des applications vont au-delà de la simple collecte de l’IDFA, puisqu’une application ne peut effectuer aucun type de suivi à des tiers sans obtenir au préalable une autorisation explicite.

Le WSJ affirme que Procter & Gamble a participé aux tests technologiques chinois. P&G est l’un des plus grands annonceurs au monde et est actuellement la plus grande entreprise occidentale impliquée dans l’alternative chinoise à l’IDFA.

« La société s’est associée à des dizaines de groupes commerciaux et d’entreprises technologiques chinois qui travaillent avec l’Association chinoise de la publicité, soutenue par l’État, pour développer la nouvelle technologie, qui utiliserait l’empreinte digitale des appareils pour suivre les utilisateurs. Surnommée CAID, la méthode de publicité est testée sur l’application et collecte des données auprès des utilisateurs d’iPhone pour diffuser des publicités ciblées. »

P&G a déclaré qu’elle travaillait avec des entreprises chinoises pour aider à trouver des moyens de « fournir un contenu utile que les consommateurs souhaitent d’une manière qui respecte la confidentialité, la transparence et le consentement des données ». Apple a simplement fait remarquer que les nouvelles directives s’appliquent à tous les développeurs, y compris Apple, et que dans tous les cas, les utilisateurs doivent être invités à obtenir la permission avant de suivre la publicité.

Les autres sociétés occidentales impliquées dans les tests avec CAID sont Nielsen, Deloitte LLP et PricewaterhouseCoopers.