Après une longue campagne contre Apple, accompagnée de menaces de poursuites judiciaires pour l’App Tracking Transparency intégré iOS 14, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que son entreprise pourrait bénéficier de la nouvelle fonctionnalité.

Mark Zuckerberg a déclaré que Facebook serait en bonne position lorsque Apple commencera à appliquer la transparence du suivi des applications et pourrait même bénéficier de ces changements.

« Il est possible que nous soyons également dans une position plus forte si les changements d’Apple encouragent davantage d’entreprises à faire plus d’affaires sur nos plates-formes, car il leur sera plus difficile d’utiliser leurs données afin de trouver des clients qui souhaitent utiliser leurs produits en dehors de nos plateformes. »

Il s’agit de la première position ouverte de Facebook vis-à-vis des nouvelles règles de confidentialité intégrées à iOS 14.5, qui obligeront les développeurs à demander le consentement explicite de l’utilisateur avant d’activer le suivi via IDFA.

Dans le passé, Facebook a critiqué à plusieurs reprises Apple, affirmant que l’App Tracking Transparency nuirait aux petites et moyennes entreprises incapables d’atteindre des clients ciblés. Maintenant, Mark a en partie changé d’attitude, peut-être pour lancer une stratégie différente de celle du passé et convaincre davantage d’entreprises de continuer à utiliser Facebook pour la publicité.

Pendant ce temps, Facebook travaille sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la boutique Facebook et celle d’Instagram. L’objectif est de permettre aux entreprises de vendre leurs produits sans quitter la plateforme.