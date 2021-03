Quelques semaines avant la mise en place de la fonction « Tracking Transparency » avec iOS 14.5, CNBC s’est entretenue avec certains anciens employés de Facebook pour comprendre pourquoi l’entreprise est si opposée au changement.

C’est lors de la sortie d’iOS 14.5 qu’Apple lancerait officiellement sa fonction de confidentialité « Tracking Transparency », laquelle obligera les développeurs à rechercher et à recevoir une autorisation utilisateur individuelle pour le suivi des publicités. À l’avenir, lorsqu’une application doit accéder à l’IDFA, les utilisateurs verront un message avec des options pour autoriser ou interdire le suivi.

Facebook a critiqué à plusieurs reprises cette nouveauté, lançant une véritable campagne contre Apple et en faveur des petites et moyennes entreprises qui seraient négativement affectées par la transparence du suivi, étant donné qu’elles ne pourraient plus utiliser de publicité ciblée pour toucher leur public cible.

Mais l’ancien employé de Facebook, Henry Love, a déclaré que de nombreuses petites et moyennes entreprises ne remarqueraient même pas ce changement. Une petite barre, par exemple, utilise probablement de larges catégories de ciblage telles que le code postal et la tranche d’âge pour les publicités, c’est-à-dire les données que Facebook peut collecter à partir de ses applications sans avoir besoin d’IDFA.

« Si vous parlez à un restaurateur n’importe où dans le monde et lui demandez ce qu’est l’IDFA, je ne pense pas que quiconque puisse répondre », a déclaré Love. « Le changement d’iOS 14.5 a un impact sur Facebook à grande échelle, pas sur les propriétaires de petites entreprises ».

Selon l’ancien employé de Facebook, parmi les rares propriétaires de petites entreprises qui pourraient ressentir les effets du changement de l’IDFA, il y a des start-ups soutenues par du capital-risque qui ont la capacité d’embaucher des professionnels ayant les compétences pour cibler. « Les personnes qui ciblent les utilisateurs sur les appareils mobiles, le Web et le réseau d’audience Facebook avec l’IDFA ne sont pas de petites entreprises, mais des startups sophistiquées soutenues par des capital-risqueurs ».

La transparence du suivi des applications aura un impact particulier sur le suivi des conversions après l’affichage de Facebook, une mesure qui permet aux entreprises de comprendre combien de personnes ont vu une annonce, n’ont pas cliqué dessus, mais ont ensuite effectué un achat lié à cette annonce. Par exemple, les détaillants peuvent enregistrer les informations de la personne qui a acheté un article, puis partager ces informations avec Facebook pour le reciblage.

CNBC affirme que la fuite de ces informations pourrait avoir un impact majeur sur Facebook car, si les annonceurs ne sont pas en mesure de mesurer avec précision l’efficacité des publicités Instagram et Facebook, ils pourraient transférer une partie de leur budget vers d’autres applications et services.