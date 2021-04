Voilà une fuite intéressante de deux photos qui montrent ce qui pourraient être les trois des nouveaux iPad attendus cette année dont l’iPad mini 6.

Le leaker Sonny Dickson a partagé des images qui montrent des versions « dummy » de l’iPad Pro 11 pouces, l’iPad Pro 12,9 pouces et l’iPad mini 6. Ces modèles permettent aux fabricants tiers de créer des coques et d’autres accessoires à temps pour le lancement des appareils.

La photo la plus intéressante est celle du présumé iPad Mini 6, qui semble avoir la même conception que le modèle précédent avec le bouton Home et des bordures épaisses en haut et en bas. Selon ces photos, le nouvel iPad mini continuera d’avoir un design à l’ancienne, car presque tous les iPhone et iPad offrent des cadres minces et sont exempts du bouton d’accueil.

Auparavant, l’analyste de Ming-Chi Kuo a déclaré que le nouvel iPad mini embarquerait un écran plus grand (8,5 pouces), avec des cadres plus minces et sans bouton Home. Il était même question d’un écran mni-LED.

Concernant l’iPad Pro, les nouveaux modèles semblent avoir le même système que les caméras à double lentille avec scanner Lidar. Cependant, la caméra du modèle 12,9 pouces semble dépasser moins que le modèle de 11 pouces. Les rumeurs suggèrent que la saillie des objectifs individuels dans le module de caméra sera réduite avec les modèles 2021.

Pour le reste, la conception semble complètement identique aux modèles actuels, à l’exception du connecteur intelligent qui manquait mystérieusement sur le modèle de 12,9 pouces. Dickson a confirmé que le connecteur n’apparaît nulle part ailleurs sur des modèles factices et il est difficile de savoir si son omission est intentionnelle ou si c’est une simple erreur.

Les nouveaux iPad Pro auront un processeur A14X et une caméra améliorée sur différents aspects. En outre, l’affichage mini-LED pourrait être intégré dans la version de 12,9 pouces, ce qui apporterait des améliorations en termes de ratio luminosité et de contraste. Pour finir, rien ne dit encore si les nouveaux iPad intègreront également un connecteur Thunderbolt.