La rumeur n’est pas nouvelle puisqu’en juillet 2020, il se disait déjà qu’Apple planchait sur un possible iPad mini Pro. Cette fois, c’est le blog coréen Naver qui relance la rumeur de la petite tablette attendue pour la seconde moitié de 2021.

Si l’on en croit le site, cet iPad mini Pro pourrait embarquer un écran de 8,7 pouces, et un châssis très proche de l’actuel iPad mini 5, à la différence d’être un peu plus large et légèrement plus étroite à la verticale.

Pour l’heure, les détails sont encore très minces mais il semblerait qu’Apple aurait déjà commencé la phase de planification de conception. La prochaine étape, si tout va bien, devrait concerner les tests de validation pour ensuite débuter la production.

Attendons de voir si d’autres sources plus sûres apporteront davantage d’informations sur ce prétendu iPad mini Pro…à moins qu’il s’agisse de l’iPad mini 6 tout simplement.