Apple utilisera une série de batteries Megapack de Tesla pour un projet de stockage d’énergie dans sa centrale solaire en Californie.

Le programme d’Apple est conçu pour stocker environ 240 mégawattheures d’énergie – suffisamment pour alimenter plus de 7 000 foyers pendant une journée entière – dans le parc solaire d’Apple de 130 mégawatts California Flats. Le parc est présenté comme l’un des plus grands projets de batteries du pays.

Selon des documents déposés auprès du conseil du comté de Monterey en 2020 et découverts seulement aujourd’hui par The Verge, Apple prévoit d’utiliser les batteries lithium-ion Megapack 85 de Tesla dans le cadre de cette initiative. Une partie de l’énergie stockée dans les batteries serait utilisée pour alimenter l’Apple Park de Cupertino.

Lancé en 2019, le Megapack est conçu pour être installé dans des centrales électriques sans émissions et sert d’alternative aux soi-disant « centrales électriques » qui servent de secours aux réseaux électriques locaux. Les batteries sont livrées entièrement assemblées avec un maximum de 3 mégawattheures (MWh) de stockage et 1,5 MW de capacité d’onduleur.

Comme l’a noté The Verge, l’installation de 60 MW d’Apple n’est pas la plus grande que Tesla ait jamais vue pour ses mégapacks, car des modèles d’environ 100 MW ont été utilisés en Australie et à Houston.

Bien qu’Apple et Tesla opèrent dans des secteurs de marché très différents, les ambitions d’Apple dans le secteur des véhicules électriques ont provoqué des frictions ces dernières années, en particulier lorsqu’il s’agit d’embaucher des ingénieurs et des experts du secteur. Ce Mecapack est la première véritable « collaboration » entre les deux sociétés.