D’anciens dirigeants de Tesla rejoignent l’équipe chargée du développement d’Apple Car, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Apple a mis sur pied une petite équipe travaillant sur le projet, mais il restera probablement beaucoup de travail et la sortie aura lieu dans cinq à sept ans. Plus intéressant encore, il semble que d’anciens dirigeants de Tesla soient également présents dans cette équipe de travail et de développement.

Les travaux sur l’Apple Car ont été retardés cette année en raison de la pandémie, avec tous les problèmes qui en découlent : garder une équipe de développement en télétravail pour travailler sur l’un des projets les plus importants et les plus délicats de ces dernières années entraîne de nouveaux retards. Ce serait un très gros problème si, en raison d’un oubli, le projet se révélait être un flop à l’avenir. Mieux vaut faire les choses calmement, mais sûrement. Aussi parce qu’actuellement il semble que le projet soit encore loin de la phase de production.

Bloomberg a révélé plus de détails sur certaines embauches récentes de l’équipe Apple Car, y compris d’anciens dirigeants de Tesla. Jonathan Sive, ancien ingénieur automobile pour Tesla, BMW et Waymo, est le senior manager de l’équipe Apple Car. Et Apple a également embauché l’ancien vice-président de Tesla, Stuart Bowers, fin 2020.

De plus, Michael Schwekutsch a rejoint l’équipe d’ingénierie d’Apple en 2019, après avoir occupé le poste de vice-président de l’ingénierie de Tesla. Toutes ces embauches d’anciens employés de Tesla ont certainement incité Elon Musk à lever un peu le nez.

L’équipe Apple travaille également sur des processeurs pour alimenter le système de conduite autonome de la voiture. L’Apple Car pourrait entrer en production d’ici 2024. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, affirme cependant que le lancement de la voiture Apple pourrait avoir lieu au mieux en 2028.