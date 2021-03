Apple a signé un accord avec la société de production « MountainA » que l’actrice Natalie Portman a cofondée avec la productrice Sophie Mas.

Comme indiqué par Deadline, les termes de l’accord pluriannuel stipulent que tous les films et séries créés par MountainA seront initialement distribués sur Apple TV+. Portman, Mas et Apple travaillent déjà ensemble sur « Lady in the Lake« , qui marque également le début d’une série télévisée pour Natalie Portman.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres titres en cours chez MountainA, mais la société de production est née récemment et c’est son premier gros problème. Dans le passé, MountainA a produit des titres tels que « Ad Astra », « The Lighthouse », « Call Me By Your Name » et « The Witch ».