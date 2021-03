Apple a confirmé une nouvelle mini-série qui arrivera prochainement sur Apple TV+ : « Lady in the Lake« , écrite par Alma Har’el, avec Natalie Portman et Lupita Nyong’o.

Lady in the Lake est basé sur le roman à succès du même nom écrit par Laura Lippman et est également la première œuvre télévisée de l’actrice Natalie Portman.

La mini-série se déroule dans les années 1960 à Baltimore, où un meurtre non résolu incite la femme au foyer et mère Maddie Schwartz (Natalie Portman) à réinventer sa vie de journaliste d’investigation et à s’engager sur une trajectoire de collision avec Cleo Sherwood (Lupita Nyong’o), une travailleuse qui jongle avec la maternité, divers métiers et un engagement constant à poursuivre les batailles progressives des noirs vivant en ville.

Har’el, Portman et Nyong’o seront les producteurs exécutifs de la série. Dre Ryan sera également co-créateur et co-scénariste, ainsi que producteur exécutif. Laura Lippman, auteur du livre sur lequel la série est basée, sera également productrice exécutive.

En plus de Portman, « Lady in the Lake » sera également le premier projet télévisé de Har’el. Son film le plus récent, « Honey Boy », a remporté un Sundance Award et a reçu quatre nominations au Independent Spirit Award.

Pour le moment, nous ne savons pas quand cette série fera ses débuts sur Apple TV+, car le tournage n’a pas encore commencé.