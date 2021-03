Les avocats d’Epic Games et d’Apple ont assisté à une réunion virtuelle avec la juge Yvonne Gonzalez pour définir les détails du prochain procès qui se tiendra le 3 mai.

Apple avait l’intention de retarder le procès de quelques semaines, mais la juge a rejeté la demande et a déclaré que le procès commencerait le 3 mai, tout comme le souhaitait Epic Games.

La juge Gonzalez envisage d’organiser un procès en direct, qui obligera tous les témoins à se rendre dans le nord de la Californie pour répondre aux questions devant le tribunal et la juge. La raison ? La juge estime que cette affaire est suffisamment importante pour que le tribunal puisse la traiter en personne, également parce que les témoins sont moins susceptibles de mentir lorsqu’ils sont assermentés dans une salle d’audience et non à distance. Des raisons de santé seront prises en compte pour les témoins incapables de se rendre en Californie, mais le tribunal examinera chaque réclamation.

La juge a déclaré que les personnes et les entreprises impliquées disposaient des ressources nécessaires pour se mettre en quarantaine pendant les deux semaines avant le procès. Le tribunal prévoit de mettre en place des mesures adéquates pour assurer la sécurité des participants, y compris un nombre limité de personnes dans la salle d’audience. Les témoins seront éloignés des avocats et disposerons de suffisamment d’espace pour qu’ils puissent parler clairement sans masque.

Les choses pourraient changer si les infections augmentaient dans les mois à venir, avec la possibilité d’utiliser l’application Zoom. La juge prévoit une durée du procès de 2 à 3 semaines.