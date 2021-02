Valve, une société connue pour avoir créé la plate-forme de distribution de jeux Steam, sera contrainte de fournir à Apple une série de documents requis pour l’affaire contre Epic Games.

À la demande d’Apple, le juge Thomas S. Hixson a ordonné à Valve de fournir diverses informations sur les ventes de jeux sur Steam, mais a également noté qu’Apple avait « salé la terre avec trop de citations ». La citation originale d’Apple demandait des données Steam datant de 2015, mais la décision du juge exige que Valve ne fournisse que des données limitées jusqu’en 2017.

Gavin W. Stok, un avocat représentant Valve à l’audience pour cette assignation, a exhorté le juge Hixson à refuser la demande et à ne pas forcer son entreprise à partager autant de données. Stok a déclaré que Valve était dirigée par une petite équipe et que la collecte de toutes les données dont Apple aurait besoin nécessiterait que de nombreux employés se concentrent uniquement sur cela et non sur leur travail quotidien.

L’avocat d’Apple, Jay P. Srinivasan, a déclaré que la demande était faisable et a souligné qu’Apple aurait pu demander des données sur les 30000 jeux sur Steam, mais au lieu de cela, la société n’a demandé que des données sur 436 jeux. Apple a continué de défendre son assignation à comparaître, qualifiant Valve de « leader » dans le tableau complet des marchés pertinents tels que l’App Store.

Pour rappel, le procès entre Epic Games et Apple débutera en juillet.