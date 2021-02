Le leaker Jon Prosser a partagé de nouveaux détails sur les prochains iMac 2021 qu’Apple devrait lancer d’ici la fin de l’année.

Parmi les innovations les plus importantes de l’iMac 2021, il devrait y avoir un nouveau design, très similaire à la ligne iPad Pro avec des bords plus carrés et moins arrondis. De plus, les iMac 2021 pourraient également être disponibles dans plus de couleurs, avec une gamme similaire à celle du dernier iPad Air : gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu.

Les images partagées par Prosser ne sont que des concepts, car pour le moment, toutes les spécifications du prochain iMac ne sont pas encore claires. Selon Jon, Apple a certes créé des prototypes avec ces couleurs, mais il n’est pas encore certain que toutes les alternatives arriveront sur le marché.