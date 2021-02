Apple a breveté un nouvel Apple Pencil capable d’offrir une plus grande variété aux utilisateurs, grâce à des embouts interchangeables qui changent les fonctions de l’accessoire.

La fonction principale de l’Apple Pencil est de permettre aux utilisateurs de dessiner sur l’écran d’un iPad, mais sa technologie est très complexe, puisque l’accessoire est sensible à la pression et offre d’autres fonctions avancées. De plus, la version actuelle permet déjà de remplacer la pointe, mais uniquement pour des raisons d’usure et non pour ajouter des fonctionnalités à l’Apple Pencil.

Dans un brevet récent, Apple parle de la possibilité d’utiliser des pointes permettant de modifier les fonctions de l’appareil. La pointe contiendrait tous les mécanismes, l’électronique et le traitement nécessaires pour fonctionner, le connecteur transmettant des données au corps principal. Le corps comprendrait un contrôleur, une source d’alimentation, un support de stockage, un panneau tactile, un bouton et un procédé de communication avec un dispositif hôte.

Les différentes pointes peuvent être utilisées pour changer la couleur, la forme, l’épaisseur, la taille, la luminosité et l’opacité de n’importe quel dessin à la volée. Par exemple, il peut y avoir des pointes qui peuvent simuler un pinceau et d’autres qui peuvent collecter une couleur à partir d’un nuancier et la transférer vers l’iPad.