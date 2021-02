D’après un nouveau rapport d’Omdia, Apple pourrait lancer un iPhone pliable avec un écran OLED de 7 pouces dès 2023. De plus, la rumeur évoque également le support de l’Apple Pencil.

Omdia s’attend en effet à ce que le géant californien commercialise son tout premier iPhone pliable avec une taille d’écran OLED comprise entre 7,3 et 7,6 pouces. Quant au support de l’Apple Pencil, l’idée serait de proposer ce que l’on connait déjà sur certains iPad actuels. L’iPhone pliable pourrait ainsi se transformer en petit iPad, et devenir ainsi un assistant personnel avec le crayon connecté d’Apple. L’utilisateur n’aurait alors plus qu’un seul appareil à transporter, plutôt que d’avoir l’iPhone en plus de son iPad. Le projet est intéressant, mais reste à voir si le produit final sera aussi séduisant à l’utilisation.

Depuis plusieurs années, le support de l’Apple Pencil par l’iPhone est évoqué dans les rumeurs, alors peut-être que 2023 sera l’année du possible. Dans tous les cas, cela aurait plus de sens avec un iPhone pliable de 7,6″ que sur l’un des iPhone actuels.

Le rapport précise au passage qu’Apple pourrait confier la fabrication des écrans OLED pliables à Samsung. Il faut dire que la firme sud-coréenne connait déjà très bien ce segment, après avoir lancé ses premiers smartphones pliables ces dernières années (Galaxy Fold et Z Flip).