Cela fait un moment qu’Apple travaille sur un iPhone pliable, notamment deux prototypes avec différents systèmes d’ouverture/fermeture. Il semblerait que le choix final se soit porté sur smartphone à clapet.

Selon Jon Prosser, le premier iPhone pliable d’Apple coûtera moins cher que les smartphones flexibles actuels sur le marché, mais il n’arrivera qu’en 2023.

Plus précisément, l’un des deux modèles possibles sur lesquels Apple a travaillé comprend deux écrans reliés par une charnière. La deuxième option a une forme de « smatphone à clapet » similaire au Samsung Galaxy Z Flip, avec un écran flexible à l’intérieur. Sauf surprise, Apple ne fabriquera que ce deuxième projet, comme le confirme Prosser : « Il semble qu’Apple ait en quelque sorte décidé de la direction dans laquelle aller. Elle penche fortement en faveur du smartphone à clapet. »

La vidéo accompagnant cette rumeur montre également un concept de cet éventuel iPhone Flip, capable de se plier horizontalement avec un écran fixe en haut. Fermé, cet appareil ferait la moitié de la taille d’un iPhone actuel, mais ouvert, il révèle un écran plus grand.

Prosser poursuit en disant que ses sources anonymes prédisent que l’iPhone pliable sera disponible en plusieurs couleurs, toutes très vibrantes.

« Savoir qu’Apple pourrait proposer cet appareil dans des couleurs plus fun nous donne une idée de ce qu’ils essaient réellement de faire avec le premier iPhone Fold », a déclaré Prosser. « Peut-être qu’avec ce modèle, ils viseront un marché plus jeune et plus grand public. En le peignant comme un appareil pas forcément professionnel mais comme une expérience iPhone amusante et unique ».

Si cela se confirme, cette approche serait en contraste frappant avec les téléphones pliables actuels, qui coûtent plus de 1300 $. Le premier iPhone pliable devrait faire ses débuts entre 2023 et 2024.