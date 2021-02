Bonne nouvelle, la seconde saison de Ted Lasso sur Apple TV+ comportera plus d’épisodes que la première saison.

Personne n’aurait probablement parié sur le succès de la série Ted Lasso, mais c’était l’une des plus appréciées du service de streaming d’Apple, à la fois par les critiques et les utilisateurs. Par conséquent, l’entreprise l’a renouvelé pour une deuxième et une troisième saison. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Juno Temple, qui joue Keeley Jones dans la série comique, a confirmé que la deuxième saison de la série nécessitera un temps de production plus long que la première. Alors que beaucoup pourraient immédiatement penser que la pandémie en serait la cause, l’actrice a révélé que la seconde saison serait en fait plus longue. Au total, il y aura 12 épisodes au lieu de 10.

En août 2020, Deadline a rapporté que la deuxième saison de la série avait été renouvelée et avait reçu une commande de 10 épisodes. Cependant, Apple a confirmé que le nombre total d’épisodes sera de 12, car l’histoire de la saison l’exigeait.

Quand arrivera la deuxième saison de Ted Lasso ?

La série est actuellement en production, nous ne savons donc toujours pas quand nous pourrons profiter de la deuxième saison de Ted Lasso. Pendant ce temps, la première saison cumule des nominations, y compris celles des Golden Globes.