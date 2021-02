Apple TV+ a remporté quatre nominations aux Golden Globes 2021 pour sa série comique « Ted Lasso » et son film d’animation « Wolfwalkers ». Les nominations pour la 78e édition ont été annoncées ce matin, et c’est la deuxième année consécutive qu’Apple TV+ reçoit au moins une nomination.

La série « Ted Lasso » a été nominée dans la catégorie « Meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie », dans laquelle elle devra affronter « The Flight Attendant », « The Great », « Schitt’s Creek » et « Emily in Paris ». Jason Sudeikis, star de Ted Lasso, a également reçu une nomination dans la catégorie « Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée, musicale ou comique ».

Le film d’animation TV+ « Wolfwalkers » a également reçu deux nominations. Ces nominations sont attribuées à Cartoon Saloon, le studio d’animation qui a créé le film avant que les droits ne soient vendus à Apple. Les nominations obtenues sont pour la catégorie « Meilleure bande originale » et pour « Meilleur film d’animation ». Pour ce dernier, il devra composer avec des titres tels que « The Croods 2 – A New Era », « Onward », « Over the Moon » et « Soul ».

Dans l’édition 2020, Apple TV+ a reçu trois nominations aux Golden Globes pour « The Morning Show », mais celles-ci ne se sont pas transformées en prix. Reste à voir cette année sera la bonne pour le premier Golden Globe d’Apple…