Le fournisseur d’Apple, Wistron, a annoncé son intention de redémarrer les opérations de son usine de fabrication d’iPhone en Inde, après la fin des émeutes ouvrières qui ont causé de nombreux problèmes politiques.

Le 12 décembre, la quasi-totalité des 2 000 employés de l’usine de Wistron en Inde ont pris part à une violente révolte contre l’entreprise. Le mobilier, la machinerie, les fenêtres et un grand nombre de voitures sur le parking devant les bureaux ont été endommagés pour des dommages d’un montant d’environ 7 millions de dollars. Les travailleurs ont affirmé qu’ils avaient été sous-payés pendant quatre mois (certains avec des salaires de 7 $) et que l’émeute avait commencé après qu’une réunion avec les RH n’a pas réussi à résoudre le conflit. Après ces manifestations, le gouvernement indien et Apple ont enquêté et puni Wistron pour certaines violations des droits des travailleurs.

Dans un communiqué publié par Reuters, Wistron a déclaré qu’il travaillait dur pour améliorer les normes de travail et résoudre les problèmes de l’usine située dans le district de Kolar au Karnataka en Inde.

« Nous sommes impatients de redémarrer nos opérations et d’accueillir les membres de l’équipe et les remercions pour leur patience et leur soutien alors que nous travaillions à prendre des mesures correctives. »

À la suite des émeutes, Apple a placé Wistron en probation en quelque sorte alors qu’elle commençait à mener une série d’enquêtes, qui ont révélé plusieurs violations de son code de conduite des fournisseurs.

Rappelons que dans cette usine ont été produits principalement l’iPhone SE 2020. Maintenant, il semble que Wistron a résolu les problèmes internes et demande à redémarrer la production.