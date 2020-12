Le Times of India rapporte que des travailleurs d’une usine de fabrication d’iPhone en Inde ont brisé des vitres et incendié des véhicules garés pour protester contre la réduction de salaire mensuel.

Les incidents ont commencé samedi dans une installation dirigée par la société taïwanaise Wistron Corporation, où l’iPhone SE est assemblé. Lors d’un changement de quart de travail, les travailleurs ont endommagé des bureaux, des meubles et du matériel d’usine avant que la situation ne s’aggrave à l’extérieur. Un responsable local a déclaré que la police enquêtait sur l’incident. Environ 2000 travailleurs ont participé à la manifestation, qui a éclaté après la décision de Wistron de réduire les salaires de nombreux employés.

Apple a commencé à assembler des iPhone en Inde en 2017, dans le but de répondre aux demandes du gouvernement local et d’obtenir des allégements fiscaux. Wistron a ouvert l’usine près de Bengaluru plus tôt cette année dans le cadre d’un investissement planifié de plusieurs millions de dollars en Inde.

Apple et Wistron n’ont pas encore commenté l’incident.