Après des semaines de rumeurs sur l’Apple Car, Hyundai et sa filiale Kia ont déclaré aujourd’hui ne pas être en pourparlers avec Apple pour produire un véhicule électrique autonome.

Le mois dernier, Hyundai a confirmé un éventuel accord avec Apple, mais cette déclaration a probablement exaspéré la firme de Cupertino conduisant à la suspension de toutes les négociations. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte une nouvelle déclaration de la firme sud-coréenne qui confirme qu’il n’y a pas (ou plus…) de négociations avec Apple : « Nous avons reçu des demandes de collaborations potentielles de diverses entreprises concernant le développement de véhicules électriques. mais il n’y a pas de négociation ».

Pour le moment, aucun autre détail n’est apparu, mais il est probable que les négociations aient été interrompues par Apple précisément en raison des fuites ces dernières semaines suite au communiqué de Hyundai.

Au final, l’Apple Car est encore loin de sa commercialisation, on parle d’un possible lancement entre 2024 et 2028.